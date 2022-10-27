Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine ortak açıklamada bulundu.

Başkan Otyakmaz, CFR Cluj ile deplasmanda oynadıkları ilk maçta ev sahipliğinden dolayı CFR Cluj yönetimine teşekkür ederek, “Romanya'da bizi çok güzel misafir ettiler. Biz de burada elimizden geldiğince onları iyi bir şekilde misafir etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"BİZ DOSTLUĞA BAKIYORUZ"

Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen gazetecinin, ‘Sivasspor gibi küçük bir takımın Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?’ sorusunun absürt bulduğunu belirten Otyakmaz, “Bizim için o tür soruların hiçbir önemi yok. Biz CFR Cluj takımının bize karşı olan muhabbetine ve dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Bu tür soruya maruz kaldığımız için Cluj yönetiminden rahatsız olmamız mümkün değil” diye konuştu.

CRISTIAN BALAJ: "BİZ DE RAHATSIZ OLDUK"

CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek, grupta aldıkları sonuçlar için de Sivasspor’u tebrik etti. Cristian Balaj, “Kendimizi Cluj da gibi hissettik. Sivas halkının ve Sivasspor yönetiminin yaklaşımı takdire yaşan. O yüzden biz burada kendimizi çok iyi hissettik. Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden. Bu sorudan biz de rahatsız olduk. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz. Sivas güzel ve büyük bir şehir çok da beğendik. Romanya'ya döndüğümüz zaman sizler adına çok güzel şeyler söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.