Galatasaray’da kabul edelim ki, Şampiyonlar Ligi’nin hakkını verecek çok güçlü bir kadro ve bu ligin en önemli hocalarından biri Fatih Terim var. Ama bizim, bildiğimiz, tanıdığımız, alıştığımız Galatasaray henüz ortada yok. Böyle bir ortamda Brugge maçı ile başlamak Galatasaray’ın büyük şansı oldu. Dileriz şans kapıyı her zaman çalar. Oynanan futbolu, takımın heves ve iştahını görünce, ister istemez Galatasaray’ın bu şansa her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyor insan.