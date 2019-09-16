UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor... Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu. İşte Club Brugge Galatasaray maçına dair ayrıntılar...

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

GALATASARAY "DALYA" DEMEK İÇİN SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

EN BAŞARILILAR LUCESCU VE TERİM

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 28 GALİBİYETİ VAR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 110 karşılaşmada 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, Club Brugge'u yendiği takdirde Avrupa kupalarındaki "Dalya"yı da Şampiyonlar Ligi'nde başarmış olacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki 35 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 24 karşılaşmanın 17'sini kazandı.

Kupa Galipleri Kupası'ndaki 32 maçta rakiplerine 12 kez üstünlük sağlayan Galatasaray, eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde de 77 karşılaşmada 29 galibiyet elde etti.

Tarihinde bir kez Süper Kupa mücadelesine çıkan Galatasaray, bu maçı da kazanmayı başardı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

Sezon Teknik Direktör O G B M A Y P 1993-94 Rainer Hollmann 6 0 2 4 1 10 2 1994-95 Reinhard Saftig 6 1 1 4 3 9 3 1997-98 Fatih Terim 6 1 1 4 4 11 4 1998-99 Fatih Terim 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 Fatih Terim 6 2 1 3 10 13 7 2000-01 Mircea Lucescu 14 6 3 5 19 24 21 2001-02 Mircea Lucescu 12 3 6 3 10 10 15 2002-03 Fatih Terim 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 Fatih Terim 6 2 1 3 6 8 7 2006-07 Erik Gerets 6 1 1 4 7 12 4 2012-13 Fatih Terim 10 5 2 3 14 14 17 2013-14 F. Terim/R. Mancini 8 2 2 4 9 17 8 2014-15 C. Prandelli/H. Hamzaoğlu 6 - 1 5 4 19 1 2015-16 H.Hamzaoğlu/M. Denizli 6 1 2 3 6 10 5 2018-19 Fatih Terim 6 1 1 4 5 8 4

Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.