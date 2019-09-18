Club Brugge - Galatasaray maçı: Kentte geniş güvenlik önlemleri alındı

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray ile Club Brugge arasında 2002 yılında oynanan karşılaşma sırasında çıkan olaylar nedeniyle, bugün oynanacak Şampiyonalar Ligi karşılaşması öncesi Belçika polisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.
Galatasaray ile Belçika'nın Club Brugge takımları, 23 Ekim 2002'de yaşanan olayların ardından bugün yeniden karşı karşıya geliyor.
Burugge kentinde 17 yıl önce oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi, bir grup fanatik Club Brugge taraftarı, Galatasaraylı taraftarlarının içinde bulunduğu bir aracı durdurarak çivili sopalarla saldırmıştı.
Çok sayıda kişinin yaralandığı olay nedeniyle 11 Belçikalı taraftar 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, 9 kişi de şartlı salıverilmişti.
Yıllar sonra yeniden iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşma öncesi Türkiye, Almanya, Hollanda ve Fransa'dan çok sayıda Galatasaray taraftarı, Brugge'e gitti.
Polis, maç öncesinde kentteki otel, restoran, kafe - bar sahipleri, taksi, toplu taşıma şirketleri ve Jan Breydel Stadyumu temsilcileri ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.
Brugge merkezindeki bir çok bölgede Çarşamba günü sabah saat 10.00'dan, Perşembe akşam saat 19.00'a kadar cam bardak ve şişede içki satışı polis tarafından yasaklandı.
Sadece bar ve restoranlar değil kent merkezindeki süpermarketler ve büfeler de, cam ambalajlar içinde içki satışı yapamayacak.
Stadyum çevresindeki 1 kilometrelik alanda da, sadece plastik bardaktaki içkilerin satışı ve taşınması serbest olacak.
Restoran ve kafe - bar işletmecileri, taraftarların taşkınlık yapmasını önlemek amacıyla kendileri bazı güvenlik önlemler alacak.
Taksi şirketleri ve toplu taşıma yetkilileri de, her iki takım taraftarlarının stadyum yolunda birbirleriyle karşılaşmamaları konusunda uyarıldı.
Maç öncesinde Brugge kentine çok sayıda takviye polis birlikleri gönderildi. Kentteki bir çok cadde ve sokak Çarşamba günü öğleden sonra trafiğe kapalı olacak.
Galatasaraylı taraftarlar, merkezden Jan Breydel Stadyumu'na polis kordonu eşliğinde topluca götürülecek. Bu nedenle saat 16.00 - 17.45 arasında Zand, Koning Albertlaan ve Koningin Astridlaan bölgeleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Polis, geçerli bileti olmayan Galatasaray taraftarlarını stad çevresine yaklaştırmayacak.
Polis sözcüsü Lien Deporter, 2002 yılında yaşanan olayları hatırlatarak, yeni bir risk almak istemediklerini söyledi. Polis sözcüsü, bu nedenle takviye kuvvetler ile önleyici tedbirler aldıklarını açıkladı.
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