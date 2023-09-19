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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek - Beşiktaş Haberleri

        Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

        Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:53
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        Brugge - Beşiktaş maçı Kulbakov'un
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

        Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.

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