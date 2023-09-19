UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta itibariyle başlıyor. Söz konusu turnuvada D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk karşılaşmada Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa'daki 6 maçını da kazanmayı başaran siyah beyazlılar, Belçika'da da galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Belçika maçı hakkında detaylar...