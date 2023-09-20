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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Club Brugge BJK maçı bugün mü yarın mı? - Beşiktaş Haberleri

        Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Club Brugge Beşiktaş maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden siyah beyazlılar, D Grubu ilk maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:25
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta itibariyle başlıyor. Söz konusu turnuvada D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk karşılaşmada Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa'daki 6 maçını da kazanmayı başaran siyah beyazlılar, Belçika'da da galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Belçika maçı hakkında detaylar...

        • 2

          CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Club Brugge Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

        • 3

          CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Club Brugge Beşiktaş maçı yayıncı kanalı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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