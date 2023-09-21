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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Club Brugge BJK maçı nasıl ve nereden izlenir? - Beşiktaş Haberleri

        Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ilk maçında köklü Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa kupalarında şimdiye dek oynadığı 6 maçı da kazanan siyah beyazlılar, Belçika'da da mutlak galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:27
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        • 1

          Club Brugge Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından biri olan Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm ayrıntıları derledik!

        • 2

          CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Club Brugge Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

        • 3

          CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Club Brugge Beşiktaş maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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