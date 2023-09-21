Club Brugge Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından biri olan Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm ayrıntıları derledik!