Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ilk maçında köklü Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa kupalarında şimdiye dek oynadığı 6 maçı da kazanan siyah beyazlılar, Belçika'da da mutlak galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...
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Club Brugge Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından biri olan Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm ayrıntıları derledik!
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CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Club Brugge Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.
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CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Club Brugge Beşiktaş maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar