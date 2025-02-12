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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Club Brugge, Atalanta'yı son dakika yıktı: Halil Umut Meler'e büyük tepki! - Futbol Haberleri

        Club Brugge, Atalanta'yı son dakika yıktı: Halil Umut Meler'e büyük tepki!

        Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler, Club Brugge ile Atalanta arasındaki maçı yönetti. Maçın uzatma bölümünde skor 1-1 iken Club Brugge lehine verilen penaltı sonrası İtalyan cephesinden Halil Umut Meler'e yoğun itiraz geldi. Topun başına geçen Gustaf Nilsson, skoru 2-1 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 23:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:27
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        Devler Ligi'nde Meler'e büyük tepki!
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        Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

        Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

        Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

        Bu sonuçla birlikte Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü İtalya'da Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

        HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK TEPKİ

        Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı kararından vazgeçmedi.

        Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.

        Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.

        Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.

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