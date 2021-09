HABERTURK.COM

Bilişim sektöründe 20 yılı aşan tecrübeleri bulunan Clonera ve Pukta, Turkven girişim sermayesi ortaklığıyla “Eclit” adı altında birleşmeye gitti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre bu iki şirketin birleşmesiyle kurulan Eclit; Türkiye e-fatura arşivinin yüzde 56’sının, sigorta poliçelerinin yüzde 45’inin, perakende ve e-ticaretin ise yüzde 40’ının bilgi teknolojisi hizmetlerini yönetecek ve her ölçekteki işletmenin bilgi teknolojileri (IT) ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak.

Şu an itibariyle 6 ayrı veri merkezinde, kendi geliştirdiği teknoloji platformlarıyla 300’den fazla müşterisine yönetilen IT hizmetleri veren Eclit Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkven CEO’su Seymur Tarı, “Amacımız IT yatırım ve hizmetlerini; hissedarlar, yönetim kurulları ve yöneticiler açısından elektrik ve su kadar kolay kullanılabilen ve ölçülebilen bir hizmet olarak sunmak” diye konuştu.

300'DEN FAZLA KURUMSAL MÜŞTERİ

Eclit Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Genel Müdürü Evren Ballı ise teknolojinin karmaşıklığı, yüksek yatırım maliyetleri ve tecrübeli insan kaynağına erişimdeki zorlukların her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durum, artan rekabet ve büyüme baskısının olduğu bir ortamda şirketlerin büyümelerinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Eclit, Türkiye’nin lider markalarından oluşan 300’den fazla müşterisinde tüm bu engelleri ortadan kaldırarak müşterilerinin teknoloji ve yetkinliğe kolayca erişimlerini sağlamış ve büyümelerinde rol oynamış durumda. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin lider markalarına hizmet vermeye devam ederken, özellikle KOBİ sahiplerinin akıllarındaki ‘dijital dönüşüm karmaşıklığını’ yalınlaştıracak ve büyümelerinde onlara yol arkadaşı olacağız.”