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        Haberler Dünyadan Clifton Oliver yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Clifton Oliver yaşamını yitirdi

        47 yaşındaki oyuncu Clifton Oliver, vefat etti. Acı haberi Oliver'ın kız kardeşi Roxy Hall duyurdu

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 14:32
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        Yaşamını yitirdi
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        Oyuncu Clifton Oliver'dan acı haber geldi. Oliver'ın 47 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden Clifton Oliver'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

        Oyuncunun hayata veda ettiğini ise kız kardeşi Roxy Hall duyurdu. Hall, "Kalbim hem üzgün hem de çok mutlu! Onu özleyeceğim" ifadelerini yayınladı.

        CLIFTON OLIVER HAKKINDA

        3 Aralık 1975'te doğan Clifton Oliver, 'Wicked' topluluğuna katıldıktan sonra Broadway'de yedek oyuncu olarak görev yapmıştı. 2011'de 'Aslan Kral'da 'Simba'yı canlandıran Oliver, 'Dreamgirls' ve 'Motown the Musical' gibi ulusal tur yapan oyunlarda da rol almıştı.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

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        #Clifton Oliver
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