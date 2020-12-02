Clichy, İsviçre'ye transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Fransız sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Cannes, Arsenal ve Manchester City takımlarında oynayan Clichy, son 3 sezonda Medipol Başakşehir'de görev almıştı.