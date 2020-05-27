Reuters

Clearstream BDDK'nın TL işlem sınırlamalarından muaf tutulması ardından TL işlemlerine yeniden başladı.

Clearstream internet sitesindeki açıklamaya göre TL işlemleri 25 Mayıs itibarıyla yeniden başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için Euroclear ve Clearstream'i yurtdışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı almıştı.