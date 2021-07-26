Ewan McGregor'un kendisi gibi oyuncu olan oyuncu kızı Clara Mathilde McGregor, geçtiğimiz aylarda köpek saldırısına uğramıştı. Büyük şok yaşayan McGregor, kötü günleri geride bıraktı. Yüzündeki yara izleri tamamen iyileşen oyuncu, şimdi tatilin keyfini çıkarıyor.