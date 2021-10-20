Doğanın sunduğu zengin görselliğe odaklanarak eserlerinde ışık, renk ve devinim birlikteliğini yansıtan Claire Arkas’ın yeni sergisi “Yaşam Döngüsü”, IMOGA Art Space’de 23 Ekim’de ziyarete açılıyor. Sanatçı, İstanbul’daki bu 6. kişisel sergisinde doğaya yaptığı vurgu ve önceliği doğanın görkemine verdiği eserleri ile yer alıyor.

Eserlerinde doğanın sunduğu zengin görselliğe önem veren Arkas için doğa yaşamı anlamlandıran ve insana umut aşılayan önemli bir etken. Gökyüzünün mavi enginliğinde hafifçe salınan yapraklar, palmiyelerin gölgelediği havuzlar, İstanbul’da kentsel dokuyu betimlerken de yeşilliklerin ardından görülen manzaralar sanatçının doğaya yaptığı vurguyu betimlerken önceliği doğanın görkemine verdiğinin de işaretlerini taşıyor.

Claire Arkas’ın “Yaşam Döngüsü” sergisinin de konu yelpazesini, İstanbul manzaralarının yanı sıra, bahçeler, doğa kesitleri, insan-doğa birlikteliğini yansıtan plaj görünümleri, gezip gördüğü kentlerde etkilendiği mimari eserler, yaşam çevresine ait iç mekan görünümleri ve figürler oluşturuyor. “Çamlıca Tepesinden İstanbul Manzarası”, “Sonbaharda Fatih Korusu’ndan Köprü Manzarası” konulu eserleri İstanbul peyzajlarında mega kentin bünyesinde taşıdığı hız ve dinamizmi görselliğe dönüştürüyor.

Claire Arkas’ın “Yaşam Döngüsü” isimli sergisi, İstanbul Kuzguncuk’taki IMOGA Art Space’de 23 Ekim - 13 Kasım 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.