CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

AA

Şirketten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren Sivas, Tokat ve Yozgat'taki il merkezlerinde bulunan MÜHİM’lerin, 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde hizmet vereceği vurgulandı.

Ayrıca, şehir merkezi dışında bulunan MÜHİM'lerin de 12.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

Küresel bir salgına dönen virüse karşı önlem alarak acil eylem planını devreye sokan şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirket zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçmiştir. Görevli tedarik şirketi olarak 1 milyona yakın müşteriye hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmasını da başlatmıştı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, müşterilerin, fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankalar üzerinden güvenli ve kolayca yapabildiklerini belirterek, "Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilirler. Ayrıca 'ckcamlibel.com.tr' web sitemizden kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirler. Biz de müşterilerimize ‘evde kal işlemlerini evden yap’ diye seslenmek istiyoruz.” bilgisini paylaştı.

Bu arada, perakende elektrik satış lisansına sahip CK Enerji Çamlıbel Elektrik 850 bin müşterisine perakende elektrik satış hizmeti veriyor.