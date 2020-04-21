Cizre’de Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi - ŞIRNAK

Şırnak’ın Cizre ilçesinde,koronavirüs tedavisi tamamlanan 11 Aylık Özgür Bebek,Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından annesinin kucağında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

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