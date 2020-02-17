Cizre Kaymakamlığı binasında intihar

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Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı binasındaki intihara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

"17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, %76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4.katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu,yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir.

Evli ve 4 çocuk babası Nezir Kılıç’a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır."