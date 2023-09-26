Cizre'de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Şırnak Cizre'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.S'nin kullandığı otomobil, Orhan Doğan Caddesi'nde İ.O. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, kazanın ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.