Cizre'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti - ŞIRNAK

Cizre Kaymakamlığında düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısına katılan Pehlivan, daha sonra beraberinde Kaymakam Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile Cizre Devlet Hastanesinde incelemede bulundu, Orhan Doğan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Esnaf ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulunan Pehlivan, yaptığı açıklamada, ilçede Ramazan Bayramı sonrası Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu anımsattı.Vakalardaki artışın vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:"Bayram sürecinde her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da belirli ziyaretler ve taziyeler Cizre'de vakaların artmasına neden olmuştur. Önlenmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Şu an sahada hem filyasyonu hem de sağlık taramasını gerçekleştiren 20 ayrı ekibimiz var. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu hale getirdiğimiz maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kuralına riayet etmeleridir."İlçede vaka sayısının 18 Haziran'da pik noktaya ulaştığını, ardından inişe geçtiğini dile getiren Pehlivan, "Günlük vaka sayısının ortalama 2-3 katı kadar taburcu oluyor. Vaka sayısı pik noktasının 3'te birine kadar düştü." dedi.Vali Pehlivan, hastanelerin kapasitesinin salgınla mücadele hususunda yeterli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bundan kimsenin endişesi olmasın. Şu anda hiçbir pozitif vaka evine gönderilmemektedir. Zaman zaman sosyal medyada bu konuda bazı paylaşımlar oluyor. Test sonucu pozitif olup da evine gönderilen hiçbir vaka yoktur. Pozitif vakaları hastanelerimize almak sureti ile takip ediyoruz. İl dışına sevk kesinlikle yapılmamaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!