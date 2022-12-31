Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Cizre'de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 31.12.2022 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Cizre'de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Kaza, Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı tır dorsesine kömür ocağından yaklaşık 30 ton kömür yükleyerek yola çıktı. Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken tırın freni boşaldı.

Freni boşalan tırın kontrolünü sürücü kaybedince şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sürücü İsmail Çini ağır yaralı olarak kurtarılırken babası Şaban Çini ise olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücü ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
Pes dedirttiler! Yoğun bakım ünitesi önünde...
Pes dedirttiler! Yoğun bakım ünitesi önünde...
Yeni yılı elleri tetikte karşıladı
Yeni yılı elleri tetikte karşıladı
İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.