Cizre Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Salon: Şırnak

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed Kaya

Setler: 18-25, 18-25, 22-25

Süre: 84 dakika (25, 29, 30)