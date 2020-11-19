Cizre Belediyesi 12 polisin adını şehit edildikleri yerde yaşatacak

Belediyenin, PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırdığı "Şehitler Anıtı ve Parkı"nın gelecek ay ziyarete açılması bekleniyor.
Anıt ve parkta, saldırının gerçekleştiği tarih ve saat ile 12 şehidin isimleri, Türk bayrağı ve polis logosu yer alacak.
Anıtın bir bölümünde ise ilçede çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda şehit olan 128 polisin isimleri yazılarak şehitlerin temsili mezarları yapılacak.
- "Kahramanlıklarını sürekli yaşatacağımız bir alan oluşturduk"
Cizre Belediyesi Etüt Proje Müdürü Uğur Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda, 12 polis memurunun şehit olmasının yanı sıra emniyet müdürlüğü binası ve çevresinin büyük zarar gördüğünü söyledi.
Alanda belediye olarak yaptıkları temizlik çalışmasından sonra şehit polislerin adının yaşatılması için proje hazırladıklarını ifade eden Eren, "Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde tasarladığımız Şehitler Anıtı Parkı'nı bir ay sonra tamamlamayı planlıyoruz. Hain saldırıda şehit olan kahramanlarımızın kahramanlıklarını sürekli yaşatacağımız bir alan oluşturduk." dedi.
Cizre Belediyesinde görevli peyzaj mimarı Fuat Şimşek de 4 yıl önceki saldırıda İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının büyük zarar gördüğünü belirterek bu alanı şehit kahramanların anısını yaşatabilecekleri bir mekana dönüştürmeyi planladıklarını dile getirdi.
Alanda şehit polislerin isimlerinin yazılı olacağı sanatsal objelerin yer alacağını anlatan Şimşek, halka açık olacak anıt ve parkta oturma alanları, seyir mekanları ve kameriyelerin bulunacağını söyledi.
Yüklenici firma yetkilisi Abdürrahim Atan ise şehitlerin adının anıtta ve parkta yaşatılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek şehitlerin isimlerinin, anıtın duvarına yazılacağını belirtti.
Vatandaşlardan Ömer Faruk Macartay ise yapımı devam eden Şehitler Anıtı ve Parkı'nın adlarının yaşatılması için çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Şehit çocuğu olduğunu belirten Macartay, "Devletimizin şehitleri için böyle bir çalışma yapması çok yerinde." ifadesini kullandı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis şehit düşmüş, 75 polis yaralanmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),bu saldırının planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında 20 Ekim'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.
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