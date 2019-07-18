Çizme'de gündem Merih!

Sassuolo'da gösterdiği performans ile Serie A'nın dev ekibi Juventus'a transfer olan Merih Demiral, Milan'ın radarında. Torino ekibinde Bonucci, Chiellini, De Light ve Rugani ile forma savaşına girecek milli oyuncu için Milan oldukça istekli.

Milano ekibinin Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin oyuncu için Juventus kulübüyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

Milan'ın milli oyucumuzu transfer etmek istediği ve Juventus'un 40 milyon euro istediği öğrenildi. Ancak Torino ekibi, Merih'in ortaya koyacağı performansa göre de sözleşmeye "40 milyon euro bonservis bedeliyle geri alma opsiyonu" koymak istediği belirtildi.

Buna karşılık Maldini'nin oyuncuyu Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia ediliyor.

Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun defans için istediği ilk ismin Merih olduğu haberlerde yer alırken, oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

Romagnoli dışında defanstaki oyunculardan istediği verimi alamayan Milano ekibi daha önce de Ozan Kabak için de transfer girişiminde bulunmuş ancak istediği sonucu alamamıştı.