Çizme'de Eljif Elmas övgüsü

Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan basınından övgü aldı.

Ligdeki Juventus maçında 16 dakika, Fiorentina karşısında ise 18 dakikada kendini gösteren Elmas'ın Ancelotti tarafından beğenildiği ve milli aranın ardından 11'de kullanılacağı ifade edildi.

Corriere dello Sport'un haberinde ayrıca "İtalyanca derslerine yoğun şekilde devam ediyor. Ayrılan Marko Rog'un evine taşındı. Maksimovic takımdaki en büyük destekçisi" detaylarına da yer verildi.