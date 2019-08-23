23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en büyük ve gözde milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, son zamanlarda sayıları artan çizgili kaplumbağalar ile ziyaretçilerinden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre literatürlerde Doğu Anadolu bölgesinde yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmayan çizgili kaplumbağalar, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalar sonucu bulunup kayıt altına alındı.
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda sürdürülen çalışmalarda tespit edilen kaplumbağa türünün Hazer Çizgili Kaplumbağası olduğu belirlendi.
Yaşadığı sulak alanı temizlemesi ve birçok zararlı canlıyı yemesiyle bilinen kaplumbağa türü, aynı zamanda milli parktaki yaban hayvanı çeşitliliğine de katkı sunuyor.
Geçmişte çok nadir olarak görülebilen ancak şu sıralar milli parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken kaplumbağalar, milli parkın birçok noktasında gözlemlenebiliyor.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, çizgili kaplumbağa türü ile Iğdır'da 3 kaplumbağa türünün tespit edildiğini söyledi.
Geçmişte tosbağa ve benekli kaplumbağa türünün bölgede yaşadığının bilindiğini belirten Türkoğlu, "Çizgili kaplumbağa genellikle Iğdır için güzel özellik arz eden ve sulak alanlarda amfibi, balık ve sürüngenlerle beslenen bir türdür" dedi.
"BU TÜRÜ LİTERATÜRE KAZANDIRDIK"
Türkoğlu, çizgili kaplumbağanın milli parkta ilgi çeken türlerden olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Yapmış olduğumuz çalışmalarla bu türü literatüre kazandırdık. Çizgili kaplumbağalar geçmişte bu bölgede elbette ki yaşıyordur fakat bölgedeki akademik çalışmaların az olmasından kaynaklı olarak bu türler sanki yeni ortaya çıkmış gibi biliniyor. Bu kaplumbağalar günümüzde milli parkın belirli noktalarında tekil ve gruplar halinde yaşıyor."
Yaban hayatı gözlemcisi Sabri Sarcan ise çizgili kaplumbağaların görülmeye başlamasının milli park açısından sevindirici bir durum olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Bu bölgede yaban hayatı gözlemleme ve fotoğraflama gibi etkinlikler yapıyoruz. Milli parkta dikkat çekici birçok hayvan bulunuyor. Son zamanlarda görülmeye başlayan çizgili kaplumbağalar milli parkın yaban hayatı dünyasına renk kattı. Taşların üstünde gruplar halinde duruyorlar bu da doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor."
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