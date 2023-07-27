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        Haberler Yaşam Çizgi film kahramanlarını daha önce böyle görmediniz! Yaşlı halleri zamanı sorgulatıyor

        Sevilen çizgi film kahramanlarının yaşlı halleri zamanı sorgulatıyor!

        Çocukluğumuzun sevilen çizgi film kahramanlarının yaşlı halini çizen Andrew Tarusov, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha sorgulatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:41
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        • 1

          DAİSY DUCK - 75 YAŞINDA

        • 2

          DAFFY DUCK - 78 YAŞINDA

        • 3

          BUGGS VE LOLA BUNNY - 85 YAŞINDA

        • 4

          TOM VE JERRY - 83 YAŞINDA

        • 5

          PORK PİG - 88 YAŞINDA

        • 6

          MİCKEY VE MİNNİE MOUSE - 95 YAŞINDA

        • 7

          GOFFY - 83 YAŞINDA

        • 8

          ROAD RUNNER VE WİLE E. COYOTE - 74 YAŞINDA

        • 9

          TWEETY VE SYLVESTER - 81 YAŞINDA

          Kaynak: Andrew Tarusov

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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