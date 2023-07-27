Sevilen çizgi film kahramanlarının yaşlı halleri zamanı sorgulatıyor!
Çocukluğumuzun sevilen çizgi film kahramanlarının yaşlı halini çizen Andrew Tarusov, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha sorgulatıyor.
Giriş: 27.07.2023 - 12:41
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DAİSY DUCK - 75 YAŞINDA
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DAFFY DUCK - 78 YAŞINDA
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BUGGS VE LOLA BUNNY - 85 YAŞINDA
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TOM VE JERRY - 83 YAŞINDA
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PORK PİG - 88 YAŞINDA
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MİCKEY VE MİNNİE MOUSE - 95 YAŞINDA
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GOFFY - 83 YAŞINDA
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ROAD RUNNER VE WİLE E. COYOTE - 74 YAŞINDA
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TWEETY VE SYLVESTER - 81 YAŞINDA
Kaynak: Andrew Tarusov
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Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk