Kenan Doğulu ile sona erdi

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Cityfest, yedi gün boyunca İstanbulluları müzik ve eğlenceye doyurdu. Unutulmaz bir final yapan festival eğlenceyi zirveye taşıdı.

KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen Cityfest'in son gününde sahne alan Selin Geçit, Deniz Tekin, Canozan ve Ersay Üner şarkılarıyla festivale damgasını vurdu. Doyasıya eğlenen misafirler sanatçıların şarkılarına danslarıyla eşlik etti.

Kenan Doğulu, festivalin son gününde unutulmaz bir kapanış gerçekleştirdi. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşılayarak şarkılarına akşam boyunca eşlik etti.

Sahne performansıyla hayranlarına müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, yine gönüllere taht kurdu. Müzik dünyasının genç isimlerinden Bade, Kenan Doğulu'nun sahnesine konuk sanatçı olarak katılarak 'Fragile' ve 'Hayır' şarkılarını seslendirdi. Seyircisinin yoğun tezahüratı üzerine sanatçı, 'Olmaz' ve 'Dön Gel' 'Aşk Oyunu' ve 'Tükendim Ben' şarkılarıyla bis yaptı.

Büyük bir eğlenceyle gerçekleşen Cityfest'in son gününde Selin, Deniz Tekin, Canozan ve Ersay Üner'in performansları Parkorman'daki izleyicilere efsane bir akşam sundu.