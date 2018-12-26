İngiltere Premier Lig'de "Boxing Day" heyecanında zirve takipçilerinin oynadığı maçlar nefesleri kesti. Lider Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-0 yenerken goller Dejan Lovren, Salah (penaltı),Shaqiri ve Fabinho'dan geldi. Kızıllar bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City ise Leicester deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Guardiola'nın öğrencileri, 14'te Bernando Silva'nın golüyle öne geçse de ev sahibi 19'da Albrighton, 81'de ise Pereira'nın golleriyle galibiyete ulaştı. City'de Fabian Delph 89'da kırmızı kart gördü.

Tottenham ise evinde Bournemouth'u 5-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Bu sonuçların ardından City 3. sıraya gerilerken Tottenham 2. basamağın yeni sahibi oldu. Liverpool, en yakın rakibi Tottenham'a 6, 3. City'ye ise 7 puan fark atarak şampiyonluk yolunda şimdiden büyük bir avantaj elde etti.

Diğer maçlarda ise Manchester United, yeni teknik direktörü Solskjaer yönetimindeki ikinci maçında evinde Huddersfield'ı 3-1 mağlup ederken Crystal Palace ile Cardiff 0-0 berabere kaldı.