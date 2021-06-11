Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi kampanyası haziranda da sürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, yaz aylarına ticari araç ürün yelpazesine yönelik özel kampanyaları ve 7 ilde gerçekleşecek roadshow etkinliğiyle de giriş yaptı. Markanın haziran boyunca gerçekleştirileceği roadshow kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Samsun’da belirlenen noktalarda test sürüşleri düzenlenecek.
Roadshow etkinliğine katılanlar, Citroen ticari araçlarda geçerli olmak üzere 2 bin lira değerinde indirim çeki kazanma fırsatı yakalayacak.
Ayrıca ay boyunca, markanın, PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları da hem bireysel hem de KOBİ müşterilerine avantaj sağlayacak.
Bu kapsamda modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 172 bin 500 liradan satışa sunuluyor.
Ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Citroen Jumper, 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşuyor.
Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor. Bu kapsamda Jumpy Van, 225 bin TL'den satışa sunulurken, Jumpy’ler ise 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla avantaj sağlıyor.
140 HP gücündeki fonksiyonel Citroen Jumper'a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.
Citroen’in ay boyunca KOBİ’lere özel sunduğu fırsat kapsamında da Jumpy ve Jumpy Van modellerinde, ay boyunca 40 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!