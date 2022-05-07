Citroen elektrikli C4 için tarih verdi

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Citroën, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü sonbaharda Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ë-C4, 357 km (WLTP döngüsü) menzile sahip. Elektrikli versiyon, Avrupa'da toplam C4 satışları içinde yüzde 35’lik paya erişerek dikkat çekmişti.

136 beygir (100 kW) güç üreten araç, kullanıcısına 260 Nm tork değeri sunuyor. Araçtaki Lityum iyon bataryaların kapasitesi ise 50 kWsa olarak açıklanıyor.

Elektrikli otomobilin bataryası, 100 kW hızlı şarj istasyonundan 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Araç, 10 dakikada ise 100 km menzile kadar şarj edilebiliyor.

Wall Box 32 A şarj ünitesi, 5 saat (isteğe bağlı 11 kW şarj cihazıyla üç faz) ile 7 saat 30 arası (tek faz) arasında aracı şarj ederken, ev tipi priz ise 15 saat (güçlendirilmiş priz) ve 24 saatten uzun (standart priz) arasında aracı şarj ediyor.

YENİ NESLİNDE KABUK DEĞİŞTİRDİ

Citroen'in kompakt sınıf temsilcisi C4, nesil değişimi ile birlikte gövde tipini de değiştirmiş ve hatchback karoserden crossovera geçiş yapmıştı.

Elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip Fransız kompakt model, geçtiğimiz yıl benzinli ve dizel motorlar ile Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Geçmişi 1928 yılına dayanan C4, yıllar içinde farklı isimler ile yollarda oldu. 1928 yılında C4 ismi ile tanıtılan model sonrasında, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, ZX, Xsara ve 2004 yılından bu yanda tekrar C4 ismi ile yollarda.