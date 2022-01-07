ABD'nin Las Vegas eyalatinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), teknoloji firmalarının yanında otomotiv sektöründen de markalar yeniliklerini tanıtmaya devam ediyor.
Bu markalardan Fransız Citroen, gelecekteki ulaşım vizyonu olan Skate ve Ami’yi CES 2022'de sahneye çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre, otonom bir teknoloji platformu olarak dikkat çeken Skate, kullanıcılarını şehir içerisinde bir noktadan diğerine taşırken onlara bir araç içi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
Otonom konseptin amacı, kentsel trafiği yaratıcı bir şekilde çözmek ve kullanıcılara tüm ihtiyaçlarını karşılayan özgün ve rahatlatıcı bir deneyim sunmak olarak açıklanıyor. Kentsel trafik akışlarını optimize etmek için, otonom ve birbirine bağlı robotlardan oluşan Skate filosunun, kentsel peyzaja entegre edilen özel şeritlerde dolaşması hedefleniyor.
MART AYINDA TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK
Markanın Mart ayından itibaren Türkiye'de satışa çıkacak olan elektrikli mobilite çözümü Ami de CES’te Citroen'in mikro mobilite geleceğine ışık tuttu.
İki tekerlekli araçlara ve toplu taşıma araçlarına alternatif olan Ami, Türkiye’de de 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip kişilerin direksiyon başına geçmesine olanak sağlayacak.
220 Volt priz aracılığıyla üç saatte şarj edilebilen Ami'nin lanse edildiği ilk günden bu yana 14 binin üzerinde satış rakamına ulaştığı bildirildi.
'ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZİNDE ELEKTRİKLİ VE OTONOM ULAŞIM VAR'
Geleceğin ulaşım çözümlerini bugünden hazırlamanın önemine değinen Citroën CEO’su Vincent Cobée, "Bu nedenle, elektrikli ulaşım ve otonom ulaşım çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Yeni Citroën Otonom Ulaşım Vizyonu konsepti, kentsel seyahatin çerçevesini yeniden tanımlayarak onu paylaşımlı, elektrikli, otonom ve bağlantılı hale getiriyor" dedi.
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