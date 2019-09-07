Fransız otomobil üreticisi Citroen, amiral gemisi modeli C5 Aircross'u Türkiye'de satışa sundu. Dizel ve benzinli motor seçenekleri ile satışa çıkan model, sadece otomatik şanzıman ile bayilerde yerini aldı.

3 farklı donanım paketi ile satışa çıkan modelin fiyatları 192 bin TL'den başlıyor.

Citroen'in SUV modelinin 3 farklı donanım paketi bulunuyor.

VERSİYONLAR TAVSİYE EDİLEN

ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL) KAMPANYALI FİYATI (TL) HURDA TEŞVİKLİ TAVSİYE EDİLEN

ANAHTAR TESLİM FİYATI (TL) C5 Aircross SHINE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT8 Tam Otomatik 6.2 267.925 TL 245.000 TL 245.000 TL C5 Aircross FEEL 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 Tam Otomatik 6.2 228.430 TL 204.000 TL 192.000 TL C5 Aircross FEEL ADVENTURE 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 Tam Otomatik 6.2 239.860 TL 212.000 TL 200.000 TL C5 Aircross SHINE 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 Tam Otomatik 6.2 267.925 TL 245.000 TL 245.000 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.