Citi'den iklim raporu
ABD'li bankacılık şirketi Citi paylaştığı iklim raporunda enerji müşterilerinin yüzde 42'sinin iklim planı olmadığını açıkladı.
ABD'nin dördüncü büyük bankası, iklim raporunu Perşembe günü yayınlandı.
Raporda Citi, kredi portföyündeki enerji şirketlerini emisyonları azaltma planları temelinde 'düşük'ten 'güçlü'ye doğru üç kategoride inceledi.
Raporda vakaların yüzde 42'sinde 'önemli bir geçiş planının bulunmadığı' tespit edilirken, enerji müşterilerinin sadece yüzde 8'inin 'Kapsamlı ve iddialı geçiş planı uygulama becerisi'ne sahip olduğu ortaya çıktı.
Reuters'a konuşan Citi Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Valerie Smith, veri toplama ve analiz zamanlamasının iyileşmesini beklediğini söyledi. Geçen yıl başlatılan analiz 2021 yılı verilerine dayanıyor.
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