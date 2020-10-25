Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin iki yeni transferi golle tanıştı.

Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.

Müsabakanın 46. dakikasında Sosa’nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan'a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.