Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo'ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." ifadelerini kullandı.

Thiam da yaşananlara tepki göstererek, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo'yu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.