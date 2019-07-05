Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen 75 yaşındaki Firdes Kayhan ise "Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş" diye konuştu.