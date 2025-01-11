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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

        Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, 2-1'lik Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Karmaşık bir durumdayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 22:14 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:15
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        "Karmaşık bir durumdayız"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"

        İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

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