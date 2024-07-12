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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile'den ilk açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile'den ilk açıklama!

        Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ciro Immobile, Sky'a açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, Beşiktaş ile ilgili konuşurken, Lazio taraftarına veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:12
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        Ciro Immobile'den ilk açıklama!
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        Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ciro Immobile, Sky'a açıklamalarda bulundu.

        İşte İtalyan yıldızın açıklaması:

        "BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELİR GELMEZ..."

        "Lazio taraftarlarına selamlar. Birlikte 8 harika yıl geçirdik, her şey muhteşemdi. Artık yeni bir macera başlıyor. Harika bir hikayeydi ama her şey gibi bunun da bir sonu olmalı. Son günlerde hayranlarım beni ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Kararımdan dolayı pişman değilim, bu kararı son derece sakin bir şekilde verdim. Son bir buçuk yılda işler hiç de kolay olmadı ve bu nedenle Lazio kariyerimin bu şekilde sona ermesi doğru oldu. Beşiktaş'tan teklif gelir gelmez bu yola dönmeye karar verdik. Lazio'yu Türkiye'den destekleyeceğim."

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