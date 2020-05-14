Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Mart ayında yıllık %5,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %5,2, ticaret ciro endeksi %11,5 artarken, inşaat ciro endeksi %21,4, hizmet ciro endeksi %2,2 azaldı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (%),Mart 2020





Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%),Mart 2020

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 9.0 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Mart ayında aylık %9,0 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,7, inşaat ciro endeksi %16,2, ticaret ciro endeksi %7,5, hizmet ciro endeksi %17,1 azaldı.

Toplam ciro aylık değişim oranı (%),Mart 2020



Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%),Mart 2020

