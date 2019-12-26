Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına saldıran ve hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Semahat Yolcu hakim karşısına çıktı.

Serdar Kulaksız'ın haberine göre, tutuklu yargılanan Yolcu, suçlamaları kabul etmeyerek “Büyük bir ihtimalle benzetme var” dedi. Davada iki müşteki ise sanığı teşhis ederek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme sanık Semahat Yolcu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.