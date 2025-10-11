Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çirkin harekete görevden uzaklaştırma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çirkin harekete görevden uzaklaştırma!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Ataşehir'de trafik tartışmasında uygunsuz davranışta bulunan şoförün işten el çektirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çirkin harekete görevden uzaklaştırma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İETT'den yapılan açıklamada, önceki gün İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartışma yaşadığı kaydedildi.

        "İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        AA'da yer alan habere göre şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        OLAY KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İETT
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Habertürk Anasayfa