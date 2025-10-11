Çirkin harekete görevden uzaklaştırma!

İETT'den yapılan açıklamada, önceki gün İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartışma yaşadığı kaydedildi.

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

OLAY KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.