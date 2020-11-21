Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor

AA

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve bugün de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Kars'ta yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki köylerde asırlardır oynanan cirit, yörede dostluğu, kardeşliği ve birlikteliği de pekiştiriyor.

Erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan ciritçiler, daha sonra köylere giderek dostluk müsabakaları yapıyor. Köylerde, atlarını kışın yapılan müsabakalara hazırlamak ve dinç tutmak için dostluk müsabakaları yapan cirit tutkunları, at sırtında hünerlerini sergileyip izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

- "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, AA muhabirine, ata sporu ciridi kulüp ve sporcular olarak köylerde yaşattıklarını anlattı.

Köylülerin ata sporunu kendi imkanlarıyla yaşatmaya çalıştığını ifade eden Yiğit, "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz ve bu sporu kendimiz yaşatmaya çalışıyoruz. Atın bakımı, malzemesi her şeyini kendimiz karşılıyoruz. Yerel yönetimler, belediyeler, valilikler bu işe el atarsa bu sporu daha iyi şekilde yaşatıp gelecek nesillere aktaracağız. Buradaki köylerde herkes ata sporu ciride sahip çıkmaya çalışıyor. Müsabakalarımızı köylerde yapıyoruz." dedi.

Yiğit, kış aylarında kar üzerinde oynanan ciride ilginin arttığını belirterek, oyunları yurt dışından gelerek izleyenler olduğunu da aktardı. misafirlerin de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yabancı turistlerin bu sporu izlemek için kente geldiğini aktaran Yiğit, "Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmakta ama cirit müsabakaları sosyal mesafeli olarak yapılmakta. Yerli ve yabancı turistler rahat bir şekilde gelip müsabakaları takip edebilir. Bu sporu hep birlikte yaşatalım." ifadesini kullandı.

- "Bu kültür yaşatılsın, kaybolmasın"

Ciritseverlerden Orhan Kemal Oktay da hafta sonları köylerde oynanan dostluk müsabakalarını izlediğini söyledi.

Asırlar önce atalarının bölgede cirit oynadığını anımsatan Oktay, "Biz de bu kültürün yaşatılması için destek veriyoruz. Cirit köylerde yaşatılıyor, buradaki sporculara destek verilirse daha iyi olur. Bu kültür yaşatılsın, kaybolmasın." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Barış Özbaş ise arkadaşlarıyla İstanbul'dan ata sporunu izlemek için geldiğini anlatarak, "İnsanları kaynaştırıp, birbirine kenetleyen, dostlukları pekiştiren ata sporunun yaşatılması bizleri sevindiriyor. Ciridi izlemek için dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor, çok güzel bir memleketimiz var." değerlendirmesinde bulundu.