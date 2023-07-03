Cirit gösterisinde sopalar başlarına isabet etti

"ASLINDA BİZİ UYARDILAR AMA GÜVENLİK ŞERİDİNİN YAKININA GELDİK"

İki gün 2 gece sürecek olan festivale yakınları ile İzmir'den katılan ve başına cirit sopasının isabet etmesiyle yaralanan İbrahim Kızıltan "Kalabalığın içinde ciriti izliyordum. Sopanın geldiğini fark edemedim. Bir anda deprem oldu sandım ve ışıklar söndü. Kendime geldiğimde başımda şiddetli bir ağrı vardı. Elimi sürdüğümde kanadığını fark ettim. Yanımdakilerin seslenmesi ile sağlık ekipleri gelip müdahale etti. Çok şükür ucuz atlattık. Birbirlerine sopa ile vuran sporcular bu acıya nasıl dayanıyor. Sağlık görevlileri benden başka biri çocuk iki kişinin daha yaralandığını söyledi. Aslında jandarma bizleri uyarmıştı ama daha iyi görelim diye sahayı belirleyen güvenlik şeridinin yanına kadar geldik" diye konuştu.