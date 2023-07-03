Cirit gösterisinde sopalar başlarına isabet etti

Şenkaya ilçesinin çam ormanları ile kaplı Şirankes mesire alanında düzenlenen Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne Erzurumlu olan eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Şenkaya İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, çok sayıda davetli ve birçok kişi katıldı. Festivalin açılış konuşmalarından hemen sonra davetliler yöresel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çekti.