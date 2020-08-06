Çıralı'daki caretta caretta yuvalarına arazi araçlarıyla zarar vermişler

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi Habip Altınkaya, AA muhabirine, kentin tarihi, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajına sahip bölgesi Çıralı'nın, son 15 yılda yapılan çalışmalarla önemli caretta caretta türü deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri haline geldiğini söyledi.
Bölgenin milli park olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereği caretta carettaları korumak için çalışma yürüttüklerini anlatan Altınkaya, bu kapsamda çevredeki koylara da zaman zaman teknelerle giderek yuvaları tespit ettiklerini bildirdi.
Rutin kontroller sırasında Maden, Tekirova Bükü, Beycik Bükü ve Boncuk Bükü koylarına arazi araçlarıyla girildiğini tespit ettiklerini vurgulayan Altınkaya, şunları kaydetti:
"Büyük safari araçlarıyla koylara girilmiş. Havadan bakıldığında plaj traktörle sürülmüş gibi. Yuvaların çoğu kaybolmuş. Araçlar tarafından ezilmiş. Çok üzücü. Geçen yıllarda bu koylarda 30'a yakın yuva tespit ettik. Bu yıl ise 6 yuvayı belirleyebildik. Durumu dilekçeyle Kemer Kaymakamlığına bildirdik. Buralara arazi araçlarının girilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Likya Yolu üzerinde bulunan bu koylarda yürüyüş yapılsın, insanlar denize girsin ancak araçlarla girip buraya zarar vermesinler. Caretta yuvalama alanı olduğuna ilişkin ahşap tabelalarımızı da kesmişler. Nasıl duyarsızlık bilmiyorum."
Çıralı'da yerel halkın da desteğiyle carettaları korumak için örnek bir çalışma yapıldığına işaret eden Altınkaya, insanların gece gündüz yaptıkları çalışmalara, bu tarz olayların gölge düşürdüğünü dile getirdi.
- "Yumurtalar ortaya saçılmış"
Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise arazi araçlarının lastik izlerinin plajı sanki tarlanın sürülmüş gibi gösterdiğini söyledi.
Jandarma ekiplerinin sıkı takibine rağmen arazi araçlarının koylara girdiğine dikkati çeken Elginöz, "Yuvaları korumak için hazırladığımız kafeslerden birisini de ezilmiş halde bulduk. Araç, yuvanın üzerinden geçmiş. Yuva çukur olmuş. Yumurtalar ortalara saçılmış. Geçen yıl da yine arazi araçlarıyla 11 yuva tahrip olmuştu. Bu yıl yuvaların yerleri de kayboldu. Kaç yuva zarar gördü, net bir rakam veremiyoruz. Ama en az 5-6 yuvada tahribat var. Bu kişiler tespit edilmesi halinde ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!