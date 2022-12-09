ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN YAPILDI?
III. Ahmed mülkünü Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya hediye etmişti ve ilk yalı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan (III. Ahmed'in kızı) için yaptırıldı.
Lale Devri'nde Çırağan Sarayı'nın önemli kabul edilmesinin sebebi ise 1718-1730 yılları arasında Sarayın bulunduğu yerde eğlenceler düzenlendiği için simge haline geldi. Çırağan, mum ve kandil ışığı altında yapılan gece eğlencilerine verilen isimdir. Saraya bu nedenle Çırağan ismi verildi.