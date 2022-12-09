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Çırağan sarayı ne zaman yapıldı ve hangi padişahlar yaşadı? Kim tarafından, hangi tarihte yapıldı?

Çırağan sarayı ne zaman ve kim tarafından yapıldı?

Lale Devri'nin en önemli simgelerinden birisi olan Çırağan Sarayı, Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde bulunuyor. 17. yüzyılda Çırağan Sarayı'nı "Kazancıoğlu Bahçeleri" olarak tanırlardı. Yüzyıllar boyunca pek çok padişaha ev sahipliği yapan Çırağan Sarayı, günümüzde otel olarak kullanılıyor. Birkaç kez restore edilen Saray, Fatma Sultan için inşa edilmiştir.

Giriş: 09.12.2022 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • 9 Aralık Cuma günü saat 11.15 civarında tadilat çalışmaları sırasında Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

     

  • ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN YAPILDI?

    III. Ahmed mülkünü Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya hediye etmişti ve ilk yalı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan (III. Ahmed'in kızı) için yaptırıldı. 

    Lale Devri'nde Çırağan Sarayı'nın önemli kabul edilmesinin sebebi ise 1718-1730 yılları arasında Saray'ın bulunduğu yerde eğlenceler düzenlendiği için simge haline geldi. Çırağan, mum ve kandil ışığı altında yapılan gece eğlencilerine verilen isimdir. Saraya bu nedenle Çırağan ismi verildi. 

  • YIKILIP TEKRAR YAPILDI

    Sultan I. Mahmut (1730-1754) ve III. Selim (1789-1807) tarafından tamir edilen ve eklemeler yapılan Çırağan Sarayı, yeniden inşa edilmek üzere Sultan Abdülmecid tarafından 1859'da yıktırıldı. Yeniden inşası Sultan Abdülaziz Han döneminde tamamlandı.

    Çırağan Sarayı'nın mimari planını Nikogos Balyan yaptı. İnşaat, 1861'den 1865'e kadar tam 4 yıl sürdü. 

  • ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN OTEL OLDU?

    1987 yılında otel olarak kullanılmak üzere Japon Kumagai Gumi ve Türk Yüksel İnşaat tarafından restorasyonuna başlandı 1990 yılında otel, 1992 yılında ise Saray hizmete açıldı. Uzun süren tasarım ve inşaat çalışmaları sonrasında "Çırağan Sarayı Oteli" 1990 yılında hizmete açıldı. Tarihi Saray ise kapılarını 1992 yılında açtı.

    Saray'da bundan sonra yapılan renovasyon ise 20 Nisan 2006'da bitirildi.

     

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