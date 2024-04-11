Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cipten açılan ateşle öldürüldü!

        İstanbul'da silahlı saldırı! Cipten açılan ateşle öldürüldü

        İstanbul Şişli'de Rıdvan Özyer adlı kişi, akşam saatlerinde oturduğu kıraathanenin önünde bir cipten açılan ateşle öldürüldü. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cipten açılan ateşle öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişli’de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki Rıdvan Özyer'e, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi.

        İHA'nın haberine göre saldırı anı kameralara anbean yansırken, ağır şekilde yaralanan Rıdvan Özyer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu öğrenildi.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer, burada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra kapıya çıkan Özer'e, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan Özyer vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı.

        30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Özyer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Rıdvan Özyer’in çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu da öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa