Cipten açılan ateşle öldürüldü!

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Şişli’de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki Rıdvan Özyer'e, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi.

İHA'nın haberine göre saldırı anı kameralara anbean yansırken, ağır şekilde yaralanan Rıdvan Özyer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu öğrenildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer, burada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra kapıya çıkan Özer'e, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan Özyer vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı.

30 SUÇ KAYDI ÇIKTI Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Özyer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Rıdvan Özyer’in çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu da öğrenildi.