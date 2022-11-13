Cips kutularından 20 kilo uyuşturucu çıktı

Bursa'da, polisin durduğu kamyonette cips taşınan kutulara gizlenmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli G.T.'yi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı kamyoneti takip eden ekipler, aracın önünü keserek durdurdu.

Zanlı G.T.'yi gözaltına alınan ekipler, kamyonetin kasasındaki cips paketi taşınan kutuları inceledi. Ekipler, kutulara gizlenmiş ve paketlenmiş 20 kilogram metamfetamin ile 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.